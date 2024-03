Vasco Brondi | Nel mio Segno di vita tutto il fuoco che sento Le lezioni di Calvino e Cccp

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Anche se sono più di quindici anni che faccio dischi, non ne ho il controllo" assicurapresentando il nuovo album Undi, in uscita oggi, sotto la lente di “Sound check” il format musicale del Quotidiano Nazionale disponibile sulla pagina web e sui social del giornale. "L’approccio iniziale è sempre quello di lanciarmi allo sbaraglio, di seguire una scia, e solo alla fine riuscire a cogliere quanto accaduto. Così, solo riascoltando queste canzoni mi sono reso conto che erano piene di fuochi: di incendi nei boschi, di lampi interiori capaci di rischiarare la notte. In fondo le canzoni per me sono sempre state un po’ dei talismani, fiamme attorno a cui scaldarsi". Oggi perparte da Milano col tour promozionale in libreria, nell’attesa del tour nei club atteso al debutto ...