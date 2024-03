Valutazione scuola primaria | c’è chi dice sì e chi dice no | “Solo semplificazione lessicale” | ma anche “giudizi descrittivi più precisi del voto”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 15 marzo 2024) Laitaliana è al centro di un acceso dibattito sulla riforma delladegli apprendimenti. Da una parte, il governo propone il ritorno aisintetici ("insufficiente", "sufficiente", "buono", "ottimo") in sostituzione dei("in via di prima acquisizione", "base", "intermedio", "avanzato"). Dall'altra, pedagogisti e insegnanti insorgono, temendo un ritorno a unapunitiva e mortificante per i bambini. L'articolo .