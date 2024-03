Vaiano | apre Casa Ezio Per ospitare 10 minori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) A, comunità di accoglienza per 10dai 12 ai 18 anni in situazione di abbandono o bisognosi di accoglimento e protne. È dedicata aPalombo la struttura, di proprietà del Comune di, si chiamae sarà inaugurata in via Caduti di Nassyria, domani alle 10.30.nasce nell’edificio dell’ex mulino della Badia di, la cui prima notizia risale al 1226, ristrutturato, grazie al sostegno della Regione, dall’Edilizia Pubblica Pratese. All’apertura della struttura è collegata anche l’inaugurazione del percorso espositivo permanente dedicato alla figura diPalombo e curato dalla Fondazione ...