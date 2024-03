Vacanze low cost | le nuove frontiere del turismo economico

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di venerdì 15 marzo 2024) Negli ultimi anni, lelowsono state interessate da un boom mai visto prima. La crisi economica ha portato molte persone a cercare diverse soluzioni per viaggiare e passare momenti all’insegna del divertimento e della crescita culturale. A seguito dello scoppio del trend inflattivo nel 2022, si sono fatte strada mete come la Croazia e la Bulgaria. L’Europa orientale è diventata una meta appetibile per i turisti italiani anche grazie ai voli lowoperati da compagnie come Ryanair e WizzAir. Quest’ultima in particolare, essendo ungherese, offre tantissimi collegamenti tra l’Italia e i Paesi dell’Est (in merito possono essere utili le informazioni di RimborsamiTu per richiedere un rimborso a WizzAir in caso di volo cancellato o in ritardo) e consente di raggiungere facilmente città di interesse turistico situate in ...