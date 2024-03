Vacanze in Tunisia tra storia | cultura e relax nei resort di benessere

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’estremità del Nord Africa che guarda all’Europa è un angolo di affascinante bellezza e contrasti sorprendenti che garantisce una vacanza indimenticabile. La leggendaria città di Cartagine e le rovine della dominazione romana raccontano le meraviglie di una grande civiltà dell’antichità. La Medina rievoca atmosfere arabeggianti degne di un racconto di Sheherazade tra il dedalo di vicoli, i mercati colorati e la Grande Moschea di Al-Zaytuna. Esplorando questa terra si incontrano anche le vestigia del più recente passato coloniale, come la francese Ville Nouvelle. Tra le strade e i bazar, l’artigianato tunisino è un tripudio di forme, colori e trame che prendono vita da ceramiche e tessuti esposti. Ogni pezzo lavorato a mano racconta unae ladi un territorio davvero affascinante. Ma questo Paese non è famoso solamente per la sua ...

La Tunisia investe sul trade. Le priorità del neo direttore Jatlaoui

Karim Jatlaoui, è il nuovo direttore per l’Italia dell’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo. Prende il posto di Souheil Chaabani ...guidaviaggi

Tunisia: Karim Jatlaoui è il nuovo direttore dell’ente del turismo in Italia: Passaggio di testimone alla direzione dell’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo in Italia: Karim Jatlaoui prende il posto di Souheil Chaabani, ...travelquotidiano

5 esperienze da vivere a Pantelleria per una vacanza speciale: Più vicina all'Africa che alla stessa Sicilia (dista infatti 65 chilometri dalla Tunisia e 110 chilometri dalle coste siciliane ... Assaggiare i prodotti locali Come per tutte le isole siciliane, ...tp24