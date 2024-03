Vacanze in Italia | primavera record e Pasqua da tutto esaurito

(Di venerdì 15 marzo 2024) Laanticipata a fine marzo e i giorni festivi diche non consentono una costruzione facile di ponti, uniti a un meteo piovoso e alla morsa dell’inflazione, disegnano una mappa del turismo inper i prossimi mesi primaverili molto articolata che premia le destinazioni raggiungibili velocemente. Restano un pochino più indietro Sicilia, Sardegna e le destinazioni remote del Sud che richiedono più giorni di vacanza e maggiori costi di trasporto. E’ quanto emerge dal tradizionale report diredatto da Wonderful Italy, l’azienda leader per numero di casegestite direttamente. La quantità dei soggiorni prenotati nelle destinazioni gestite dalla società nel mese di aprile, primo mese di, sono in aumento rispetto al 2023. A raggiungere risultati ...

Le Vacanze pasquali si avvicinano e se state pensando di scappare dalla solita routine quotidiana pur rimanendo in Italia , ci sono un bel po’ di opzioni alla portata di tutti: è infatti in grande ... (funweek)

FEDERALBERGHI * TURISMO: « LA VACANZA SULLA NEVE CONQUISTA 8,9 MILIONI DI ITALIANI, TRA WEEK END E SETTIMANA BIANCA GIRO D’AFFARI DI 6,1 MLD

Sono 8,9 milioni gli Italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo 2024. Di questi, 6,5 milioni hanno effettuato o effettueranno la classica settimana bianca ...agenziagiornalisticaopinione

La vacanza a Riccione con il treno è più facile: In occasione della Pasqua e dei ponti primaverili si rinnova anche per il 2024 l’iniziativa “Riccione in treno” con una novità che amplia ulteriormente l’offerta per coloro che scelgono di raggiungere ...chiamamicitta

Pasqua, Wonderful Italy: “Vince il turismo di prossimità, bene città storiche e laghi”: La Pasqua anticipata a fine marzo e i giorni festivi di primavera che non consentono una costruzione facile di ponti, uniti a un meteo piovoso e alla morsa ...lapresse