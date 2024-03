Usa | Terzi Fdi | ‘piattaforma TikTok è un pericolo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – ?La decisione dell?Antitrust (AGCM) di multare, alla luce della decisione del Congresso USA, non è notizia irrilevante. La sanzione italiana ha avuto evidenza anche oltreoceano e conferma l?idea dei legislatori americani che la piattaforma sia un pericolo, oltre che per la sicurezza nazionale, anche per la salute pubblica. L?attività istruttoria italiana ha confermato la pericolosità e l?inadeguatezza di, le cui Linee Guida – apparentemente virtuose e di alti principi – risultano al Garante applicate discrezionalmente. È in gioco la salute psico-fisica degli utenti, penso in particolare agli adolescenti e ai minori. La Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 sulla progettazione di servizi online che crea dipendenza e sulla tutela dei consumatori nel mercato unico dell?UE già sottolinea che gli ...