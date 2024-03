Usa | tempeste e tornado | almeno 3 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 15 marzo 2024) 7.56devastanti ehanno investito il Midwest degli Stati Uniti, causandoe molti feriti. Le tre vittime si trovavano in una roulotte nell'Indiana. Danni alle abitazioni e feriti anche nel Kentucky e in Ohio. La polizia dell'Indiana riferisce di numerosi feriti, anche gravi, ma senza precisare il loro numero. "Ce ne sono tantissimi ma non sappiamo ancora quanti esattamente", ha dichiarato il sovrintendente della polizia.