USA | il figlio 15enne uccide quattro studenti a scuola | condannato il padre | “Gli ha dato la pistola”

(Di venerdì 15 marzo 2024) James Crumbley è stato giudicato colpevole di omicidio colpevole e rischia fino a 15 anni di carcere per la strage commessa nel novembre 2021 dalEthan,all'epoca dei fatti. Condannata anche la madre. Secondo la giuria sono entrambi responsabili di "grave negligenza" e per non averlo "protetto ragionevolmente".