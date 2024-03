' Usa agiranno contro retorica antiamericana di Budapest'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'ambasciatore degli Stati Uniti in Ungheria David Pressman ha dichiarato che Washington interverrà in risposta al "messaggio antiamericano pericolosamente sconsiderato" die alla "relazione in espansione con la Russia". Lo riferisce il Guardian. In un discorso tenuto giovedì a, Pressman ha preso di mira direttamente la politica estera del premier ungherese Viktor Orbán, accusando anche il governo ungherese di corruzione dilagante e di minare le istituzioni. Non possiamo ignorare il fatto che lo speaker dell'assemblea nazionale ungherese affermi che la guerra in Ucraina è in realtà "guidata dagli Stati Uniti".