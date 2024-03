Usa 2024 | Biden-Trump la rivincita Un tuffo nel passato per sottrarsi al presente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Negli annali delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, erano quasi 70 anni che non succedeva che gli stessi candidati dei due maggiori partiti si affrontassero per due volte consecutive. Ed era quasi un secolo e mezzo che non accadeva che uno dei grandi partiti presentasse per tre volte di fila lo stesso candidato alla Casa Bianca. Ma, ormai, anche quelli che non ci potevano credere, anche quelli che non volevano che accadesse, si devono rassegnare: salvo colpi di scena imprevedibili, Usasarà un remake di Usa 2020. Il presidente Joe, democratico, e l’ex presidente Donald, repubblicano, si affronteranno in un duelloil 5 novembre. E’ la prima volta che accade dal 1956: Dwight Eisenhower, il generale dello sbarco in Normandia, eletto presidente per i repubblicani nel 1952, battendo il ...