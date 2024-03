Urne aperte in Russia Putin blinda le elezioni | rischio manipolazioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Invasione dell'Ucraina, repressione in, confronto con l'Occidente: è da signore della guerra autoritario che Vladimir, al potere da un quarto di secolo, è arrivato allepresidenziali che lo confermeranno al Cremlino per altri sei anni. Il leader russo, che ha riformato la Costituzione nel 2020 per poter restare in carica fino al 2036, ha la garanzia di essere rieletto per un quinto mandato: ha già ricoperto due mandati di quattro anni e due di sei anni, con un intermezzo come Primo Ministro tra i due. La scalata al potere compiuta da- da agente del Kgb sovietico alla poltrona del Cremlino dove è arrivato il 31 dicembre 1999 - ha messo in luce negli anni due caratteristiche del suo regime. La prima, quella di un costante repulisti degli oligarchi, la guerra cecena, il soffocamento delle ...