“Urban Breeze” | la nuova collection Slowear e North Sails

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alte prestazioni tecniche unite al gusto raffinato e sartoriale per unaversione del capospalla per la primavera-estate 2024 L’unione di competenze tecniche e heritage ridefiniscono il capospalla nella sua essenza. Questo l’obiettivo dellacapsuleper la primavera-estate 2024, frutto della combinazione virtuosa tra il gruppo– di cui fanno parte i brand Incotex, Zanone, Montedoro e Glanshirt – e il brandApparel. Unacollaborazione tra due brand iconici del guardaroba maschile, due cosiddetti “brand della memoria” che grazie alle loro caratteristiche di alta qualità, stile senza tempo e durabilità hanno accompagnato generazioni intere, rendendo sempre contemporanea la propria proposta. I mondi dei due brand e la loro ...

Greaves Eltra City: This Electric 3-Wheeler Redefines Urban Mobility With Innovation & Comfort

Greaves Electric Mobility launches Greaves Eltra City, an innovative electric 3-wheeler passenger vehicle, redefining Urban travel with comfort and efficiency.news18

Matrimonio con Slowear per i ’marinai Urbani’: Si chiama ’Urban Breeze’ la nuova collaborazione di outwear sartoriale nata tra i marchi Slowear (di cui fanno parte ...quotidiano

1 Bedroom Apartment / Flat to Rent in Brooklyn: Enjoy easy access to the trendy restaurants, entertainment venues, and public transportation, making Urban living a Breeze. Walking distance to Tuks main campus. Don't... Welcome to your future home!property24