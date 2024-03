Uova di Pasqua Ail contro le leucemie | linfomi e mieloma

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 15, 16 e 17 marzo tornano in oltre 4.800 piazze italiane lediAIL; iniziativa posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla 31° edizione. Come da tradizione, è in programma l'importante appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione Italiana, da 55 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere l'Uovo diAIL è di 13 euro; per sapere in quali piazze trovare i volontari dell'AIL dal 15 al 17 marzo vai su www.ail.it, o chiama il numero 06 7038 6060 (attivo dal 12 marzo dalle 9 alle 17). LeAIL, al latte o fondente, sono riconoscibili grazie al logo dell'Associazione presente sulla ...

Appuntamento per il Concerto di Pasqua domenica 17 marzo alle 19, ingresso libero Domenica 17 marzo ore 19, con ingresso libero nella magnifica e imponente cornice del Duomo di Napoli , in Via ... (impresaitaliana)

Il cioccolato non basta più. Vi presentiamo le confezioni a forma di uovo Pasqua le contenenti cosmetici iconici in formato travel. Ed è subito tendenza (vanityfair)

Incendio a Bologna in casa, tre bambini morti insieme alla mamma: Stefania Alexandra Nistor aveva 32 anni. Malore per il padre (portato in ospedale)

Incendio a Bologna. Tre bambini e la mamma sono morti in un rogo scoppiato nella notte. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città.ilmessaggero

Pernigotti lancia una grande campagna di comunicazione multicanale: Pernigotti lancia una grande campagna di comunicazione multicanale in vista della prossima Pasqua. In questi giorni, sono partite infatti diverse attività pubblicitarie su radio, social e digital adv, ...horecanews

Torna la Pasqua solidale di Aslti: stand a Palermo in via Libertà’ per due domeniche: il 17 e il 24 marzo: Torna l’ appuntamento con “ A Pasqua scegli la solidarietà” di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, a Palermo per due domeniche consecutive: […] ...blogsicilia