Uomini e Donne” | volano stracci tra Tiziana e Tina Cipollari

(Di venerdì 15 marzo 2024) La confessione diNella puntata del 14 marzoracconta i suoi sentimenti nei confronti di Angelo, rivelando che lui è diventato una presenza significativa nella sua vita. Esprime la sua lotta per superare le relazioni passate, causando una spaccatura tra lei e Angelo. “Quando esco dallo studio dovete credermi, non penso a niente e nessuno, ma tu sei diventata la mia ossessione. Non capisco come sei fatto”, dice il cavaliere. Dal canto suocerca di giustificarsi dicendo di essere rimasta “bloccata” nel conoscerla: “Mi bloccava l’idea di provare rapporti continuativi. Ho avuto rapporti continui, ma non riuscivo ad andare avanti. Lo scambio riscaldato Mentrecondivide i suoi sentimenti,interviene, mettendo in dubbio la sincerità e ...

Sì, lo so che l’immagine qui sopra non è molto rappresentativa dell’intera puntata odierna di Uomini e Donne , visto che sono stati giusto un paio di minuti buttati in mezzo alla presentazione del ... (isaechia)

Zero donne assunte: lo strano caso della Campania

La legge sul diritti al lavoro delle persone con disabilità compie 25 anni. I dati della relazione al parlamento dicono quanto lavoro c'è ancora da fare ...vita

Disabili, in Campania il lavoro per le Donne è off limits: La legge sul diritti al lavoro delle persone con disabilità compie 25 anni. I dati della relazione al parlamento dicono quanto lavoro c'è ancora da fare ...vita

Nicodemo e Da Prato: “Violenze sulle Donne, necessario unire le forze per contrastare le prevaricazioni”: È fondamentale che Uomini e Donne si uniscano per condannare qualsiasi forma di violenza e lavorare insieme per creare una società più sicura e rispettosa per tutti”. Il fenomeno della violenza sulle ...luccaindiretta