“Università Svelata” | l’Ateneo apre le sue porte alla città

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pisa, 15 marzo 2024 – Mercoledì 20 marzo ledell’di Pisa si apriranno al pubblico in occasione della prima Giornata nazionale delle, organizzata dCRUI e dal Ministero dell'e della Ricerca. Una grande festa per celebrare il sapere e l'istruzione attraverso un ricco programma di visite guidate a musei, biblioteche, collezioni, aree riservate dell'orto botanico, a laboratori, Dipartimenti e Centri delpisano, così come agli impianti sportivi del CUS. “Pisa è una realtà molto particolare all’interno del panorama delleuniversitarie – commenta Riccardo Zucchi, rettore dell’di Pisa – In pochi luoghi al mondo, infatti, sedi del sapere e edilizia urbana danno vita ad un così mirabile ...