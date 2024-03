Un’infezione mortale del cervello da parte dell’ameba può derivare da un risciacquo nasale non sicuro | avverte il CDC

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un’allerta del CDC: l’ameba che può infettare mortalmente iltramite ilnonI Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) hanno rilasciato un rapporto che mette in evidenza il rischio di infezioni da ameba a causa delcon acqua non sterile, portando a pericolose infezioni della pelle, degli occhi, dei polmoni e del. Il Pericolo delle Infezioni da Ameba Nel rapporto pubblicato sulla rivista “Malattie Infettive Emergenti”, il CDC ha documentato 10 casi di pazienti negli Stati Uniti infettati dall’ameba Acanthamoeba tra il 1994 e il 2022, con nove casi L'articolo proviene da News Nosh.

Baciarsi: un pericolo mortale per gli uomini dell’Età della Pietra

Nel 2022, un’epidemia mortale di malattia meningococcica causata da Neisseria ... Questo può coinvolgere semplicemente il vivere nella stessa casa di qualcuno con l’infezione, anche se è strettamente ...meteogiornale

Virus respiratorio sinciziale, cinque mosse proteggere i bambini più piccoli: Ogni anno in Italia tra i soli bambini con meno di un anno di età si verificano oltre 230 mila eventi sanitari dovuti a infezioni da virus respiratorio sinciziale che richiedono l'attenzione medica; t ...healthdesk

Dengue, oltre un milione e mezzo di casi in Brasile. Allerta anche per l’aumento dei casi di virus Zika: Non si ferma l’epidemia di Dengue in Brasile. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, sono 391 le morti confermate causate quest’anno dall’infezione veicolata dalle zanzare, mentre ...ilfattoquotidiano