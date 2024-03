Under 17 fase regionale playoff Le titane partono fortissimo e rifilano tre gol al Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ricomincia con una bella vittoria contro illa stagione delle17 della San Marino Academy, impegnate nella prima giornata del. La gara di Domagnano si sblocca in coda alla prima frazione, quando la pressione di Demiraj costringe il portierete all’errore. All’attaccante biancazzurra basta un leggero tocco sottoporta per fare 1-0. In capo a 4’ leraddoppiano con il proprio capitano, Anna Benedettini, che dalla distanza, su punizione, calcia con violenza piegando le mani all’estremo ospite. All’ora di gioco ilaccorcia con Pedrelli, che batte Forcellini nel tu per tu dopo una fuga irresistibile in fascia. La gara rimane in bilico fino ai minuti di recupero, quando un mani in area delle bianconere manda Benedettini dal dischetto. Il capitano ...