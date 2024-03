Un tailleur grigio di McQueen vintage | la camicia bianca con la cintura bustier | il trench trasparente marrone da femme fatale Tre outfit da copiare subito alla regina indiscussa del mondo fashion

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 15 marzo 2024) Da New York a Londra e ritorno, in stile glam. Anche dopo 40 anni di carriera, Naomi Campbell non si ferma mai. E tra eventi, ospitate in tv e vernissage epocali, non perde occasione per dimostrare tutto il suo talento per lo styling. Con treformali da giorno che più cool non si può, perfetti danelle settimane di transizione dall’invernoprimavera 2024. Naomi Campbell a “Che tempo che fa”: «Diventare mamma, la cosa che volevo di più» ...