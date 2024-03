Un posto per la Dea tra le grandi d’Europa Lookman e Scamacca | l’Atalanta è verde

(Di venerdì 15 marzo 2024) ATALANTA 2 SPORTING 1 ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6,5; Hien 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6,5; Holm 6, De Roon 6,5, Ederson 6,5 (63’ Koopmeiners 6), Bakker 6 (46’ Zappacosta 6,5); Miranchuk 6,5 (75’ Pasalic 6);7 (63’ De Ketelaere 6),7 (84’ Toure’ sv). All.: Gasperini 7 Voto squadra 6,5. SPORTING (3-4-3): Israel 6; St Juste 5 (74’ Quaresma 5,5), Diomande 5,5, Inacio 5,5; Esgaio 5,5 (61’ Catamo 5m5), Hjulmand 6,5, Goncalves 6,5 (34’ Braganca 6), Reis 5,5 (61’ Santos 5,5); Edwards 5,5, Gyokeres 6, Trincao 6 (74’ Paulinho 6). All.: Amorim 6 Voto squadra 6 Arbitro: Scharer 6 Reti: 33’ pt Goncalves, 1’ st, 13’ stsfrutta il fattore campo, e i favori del pronostico della vigilia, approdando ai quarti di finale di Europa League, superando lo Sporting ...

La AEW sta vivendo un periodo veramente di spicco per quanto riguarda i nuovi arrivi, infatti per citarne due dei tanti, possiamo citare l’arrivo di Mercedes Monè ieri e quello 7 giorni fa di ... (zonawrestling)

Avrebbero viaggiato ad alta velocità per le strade di Nettuno, fino a che una volante gli ha intimato l’alt. padre e figlio fuggon in scooter a Nettuno – corrieredellacittà.com Folle corsa finita ... (ilcorrieredellacitta)

Nessun candidato per il posto di dermatologo, il dottor Vettorello rinuncia alla pensione e salva il Distretto

PORDENONE - Se non avesse preso quella decisione, molto probabilmente il servizio sarebbe stato sospeso. Sì, perché ancora una volta e nell’ennesima branca ...ilgazzettino

In provincia di Macerata Pasqua verso il sold out nei ristoranti: «Bene feste e weekend ma in settimana pochi intimi»: in realtà siamo ancora in fase di preparazione del menù fisso, ma molti, soprattutto i clienti più affezionati, chiamano per avere informazioni e accaparrarsi il posto. Le richieste, anche nel mio ...corriereadriatico

Ospedaletto Euganeo. Arsenio Facciolo, al lavoro a 87 anni: «L'azienda è come un figlio, non posso pensare di lasciarla. Senza, sarei perso»: OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - «L’azienda per me è come un figlio, non posso lasciarla». Ogni mattina da più di 60 anni Arsenio Facciolo, 87 anni, fa colazione e ...ilgazzettino