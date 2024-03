Un Posto al Sole | anticipazioni dal 18 al 22 marzo | Nunzio si precipita da Rossella

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nuovi episodi di Unalin arrivo dal 18 al 222024 su Rai Tre dalle ore 20.45: ecco cosa accadrà. Proseguono i nuovi appuntamenti della nota soap nostrana, all’insegna dei colpi di scena e delle sorprese: di seguito, le. Proseguono i nuovi appuntamenti di Unal, dal 18 al 222024. La soap partenopea, tra le più longeve del piccolo schermo nostrano, continua ad appassionare i telespettatori da ben oltre 25 anni, grazie ai continui colpi di scena. Anche nelle prossime puntate, la serie non sembra risparmiarsi in questo senso: ecco infatti cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì a venerdì dalle ore 20.45. Cosa accadrà nei prossimi episodi di “Unal” dal 18 al 22 ...

