Un posto al sole | anticipazioni 15 marzo 2024 | le nozze di Rossella

(Di venerdì 15 marzo 2024) Spazio all'attesissimo matrimonio die Riccardo, che sarà al centro della puntata di Unalin onda venerdì 15. I due giovani, stando alla trama, nonostante i continui alti e bassi che hanno caratterizzato finora il loro legame, finalmente sembreranno decisi ad imprimere una svolta al loro rapporto e alla loro vita pronunciando il fatidico sì., però, negli ultimi tempi, è apparsa in crisi a causa dell'attrazione che prova per Nunzio Cammarota. Quest'ultimo, dopo aver taciuto per molto tempo i propri sentimenti, di recente ha deciso di confessare il suo amore alla Graziani. La giovane dottoressa, pur sentendosi attratta da Nunzio e nonostante i momenti di vicinanza che ci sono stati tra loro, lo ha respinto spiegandogli di volergli molto bene, ma ...