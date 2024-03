Un podcast sull’Alzheimer diventa una detective story

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 15 marzo 2024) Fare unsull’Alzheimer è un’idea che può essere già venuta a molti. Smemorati, prodotto da Chora Media, promosso da Ge HealthCare e disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme dal 14 marzo, ha qualcosa di unico. Unisce l’arte del racconto, alle parole di alcuni dei massimi esperti italiani della malattia. Ha la voce delle associazioni dei familiari. E quella di Giulio, il protagonista. Capace di estrarre dai ripostigli delle memoria strabilianti storie sulla propria infanzia. E di regalare alla figlia un tesoro che non avrebbe mai immaginato di trovare. Così l’autrice, Anna Maria Selini, giornalista specializzata in aree di crisi racconta come è andata. ...