Un lungo addio alle scene | Umberto Tozzi annuncia il ritiro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 mar. (askanews) – Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti,dà il suoalla scena live con uno straordinario tour mondiale, “L’Ultima Notte Rosa The Final Tour” che attraverserà 3 continenti tra il 2024 e il 2025. E’ stato il celebre cantautore torinese a dare l’annuncio a sorpresa da Parigi, al mitico Teatro Olympia la sala concerti più antica della capitale francese, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo. L’artista celebrerà l’imperdibile gran finale dedicando al pubblico italiano due date evento in cornici magiche e suggestive, il 20 giugnoTerme di Caracalla di ROMA e il 7 luglio in Piazza San Marco a Venezia. Seguiranno in Italia altre 6 date speciali nel 2024: ...