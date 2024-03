Un centro di formazione per i prof digitali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Competenzenelle scuole? Solo il 36% dei docenti italiani si sente preparato, contro il 47% della media Ocse e nonostante che il 47% degli insegnanti usi computer e software in classe. E’ quanto emerge dal rapporto Ocse-Talis 2018. Per colmare questo gap è nato a Firenze, all’Innovation Center, il primodiper insegnanti con soluzioni Google for Education con il rilascio delle relative certificazioni. Si chiama Competence Center ed è promosso da Fondazione Cr Firenze e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in collaborazione con C2 Group, partner di Google for Education per l’Italia. Ildisarà un luogo in cui formatori esperti accompagneranno i docenti in un percorso di sviluppo delle competenzein ottica di cittadinanza ...