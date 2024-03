Un bivio per l’Imolese D’Amore | Siamo carichi Sfida da non sbagliare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Altro giro, altro anticipo, questa volta di venerdì, per lasciare spazio domani e domenica al Duathlon Sprint di scena all’Autodromo di Imola. Fischio d’inizio alle 16, in campo al Galli Imolese e Prato per la giornata numero 27 del girone D. Un’altra toscana sulla strada dei rossoblù, conche si auspica che l’esito di questo esame sia migliore del precedente, considerato il ko per 1-0 incassato cinque giorni fa al Melani con la Pistoiese che deve essere cestinato al più presto, sia per tenere vive le residue speranze di agganciare il treno playoff che per arrivare lanciati alla semifinale di ritorno di Coppa a Trapani in programma mercoledì. Un passo per volta, però, per restare attivi su più fronti e dare un senso al rush finale di campionato. "Ci dobbiamo assolutamente riscattare, dopo una partita opaca e un brutto risultato – commenta ...