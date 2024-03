(Di venerdì 15 marzo 2024) Banca Valsabbina (in foto il presidente Renato Barbieri) archivia ilcon un margine di intermediazione pari ad 243 milioni di euro (+14%), un utile lordo di 72 milioni (+25%) e un utile netto di 50,1 milioni (+21%). La(Roe) è oltre il 13%; previsto un dividendo di 0,5 euro per azione.

Un 2023 in crescita. Redditività a +13%

