Umberto Tozzi, addio ai concerti: l'ultima tournée partirà il 17 maggio

Umberto Tozzi, cantautore di 72 anni, ha deciso di lasciare la musica live. L'annuncio è arrivato a Parigi, in un antica sala da concerti della Ville Lumiere, il Teatro Olimpia. Il ...ilgazzettino

Umberto Tozzi: "Sono stato male, ho avuto paura di non poter più tornare sul palco": Così ho messo a punto questa idea che avevo in mente da tempo”. È così che Umberto Tozzi annuncia ai giornalisti, in una cornice spettacolare come lo storico teatro dell’Olympia di Parigi (che Tozzi ...adnkronos

Umberto Tozzi dice addio alla scena live: Dopo Claudio Baglioni, anche Umberto Tozzi dice addio alla scena live. Ma sarà un lungo addio, con concerti previsti da maggio 2024 a ottobre 2025 (e probabilmente oltre) in mezzo mondo, oltre a un ...rollingstone