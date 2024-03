Umberto Tozzi | “Sono stato male | ho avuto paura di non poter più tornare sul palco”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – “È molto tempo che ci penso, e senza mostrare la cartella clinica vi dico che ho passato due anni molto difficili, con ladi nonrisalire più sul. Mispaventato. Questaora l’ho superata econtento, ho ripreso a salire sul. Così ho messo a punto questa idea che avevo in mente da tempo”. È così cheannuncia ai giornalisti, in una cornice spettacolare come lo storico teatro dell’Olympia di Parigi (cheha calcato per tre volte nella sua vita) la sua decisione di dare l’addio alle scene dopo oltre 50 anni di carriera e 2000 concerti in tutto il mondo. “C’è anche un certo tipo di stanchezza, perché è umano e ovvio che possa accadere – spiega ...