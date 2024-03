Umberto Tozzi si ritira con un tour internazionale | tutte le date

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)sidalle scene. Non prima, però, di essere stato protagonista di unche toccherà tre continenti. 'L'ultima notte rosa - The final' è il titolo di questa passerella lunga quasi un anno e mezzo: la prima data è quella del 17 maggio 2024 al Summer Lust Festival a Malta e l'ultima porteràe i suoi musicisti a Melbourne in Australia il 18 ottobre 2025. In mezzo Romania, Francia, Germania, Bulgaria, Italia, Croazia, Svizzera, Austria, Canada, Belgio e Stati Uniti. Una carriera durata 50 anni, con più di 80 milioni di dischi venduti e oltre duemila concerti in tutto il mondo. Per non parlare dei successi che hanno caratterizzato tutto il suo percorso: 'Gloria', 'Tu', Stella stai', 'Ti amo', 'Gente di mare', 'Si può dare di più', ...