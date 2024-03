Umberto Tozzi dà l’addio alle scene con un tour mondiale Ormai fa tendenza l’ultimo “giro d’onore” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024)si appresta a dare. Con uno straordinariodi 30 date che toccherà tre continenti, dal titolo ‘L’Ultima Notte Rosa’, l’artista torinese celebrerà il gran finale della sua carriera dopo 50 anni di successi, 2000 concerti e più di 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’annuncio a sorpresa dell’artista oggi al teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, cheha calcato per tre volte nella sua carriera e che sarà una delle tappe del. “Parigi per me è stato il trampolino di lancio per diventare un artista europeo e poi internazionale. Siccome sono scaramantico, ho pensato di convocarvi qui perché penso che mi porti bene”, ha detto. “Tutti ...