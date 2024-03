Umberto Tozzi dà l’addio ai concerti | l’ultima tournée al via il 17 maggio

addio alle scene per Umberto Tozzi . Dopo 50 anni di carriera, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti in tutto il mondo, il cantautore torinese annuncia lo stop durante una ... (liberoquotidiano)

Umberto Tozzi si ritira dalle scene. Non prima, però, di essere stato protagonista di un tour che toccherà tre continenti. 'L'ultima notte rosa - The final tour ' è il titolo di questa passerella ... (quotidiano)

Parigi, 15 mar. (askanews) – “Parigi per me è stata il trampolino di lancio per diventare un artista internazionale, io sono scaramantico e per questo ho scelto questo teatro per dare alcuni ... (ildenaro)