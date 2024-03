Umberto Tozzi annuncia le date del tour mondiale d’addio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024)dà il suo addio alla scena live con un, L’Ultima Notte Rosa The Finalche attraverserà tre continenti Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti,dà il suo addio alla scena live con uno straordinario, L’Ultima Notte Rosa The Finalche attraverserà 3 continenti tra il 2024 e il 2025. L’artista celebrerà l’imperdibile gran finale dedicando al pubblico italiano dueevento in cornici magiche e suggestive, il 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma e il 7 luglio in Piazza San Marco a Venezia. Seguiranno in Italia altre 6 ...