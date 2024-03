(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Da Claudio, per citare solo quelli degli ultimi mesi, ildiè ormai una tendenza. Ma potremmo dire anche una nuova categoria merceologica del business musicale. Oggi, da una location iconica come l'Olympia di Parigi, lancia il suo ultimointernazionale di 30 date che

Musica Umberto Tozzi, ultima tournée poi addio alla scena live

Parte il 17 maggio da Malta «L'ultima notte rosa – The Final Tour», una tournée che toccherà 3 continenti fra il 2024 e il 2025 con la quale il cantante italiano Umberto Tozzi celebra il suo addio ...bluewin.ch

Umberto Tozzi in concerto - L'ultima notte rosa: the Final Tour: Sabato 5 ottobre 2024 alle ore 21.00 fa tappa al Forum di Assago (Milano), in via Di Vittorio 6, L'ultima notte rosa: the Final Tour di Umberto Tozzi. Dopo 50 anni di carriera costellati di successi e ...mentelocale

Umberto Tozzi, addio alle scene con tour mondiale: da Baglioni ai Pooh l'ultimo giro d'onore è trendy: (Adnkronos) - Da Claudio Baglioni a Umberto Tozzi, per citare solo quelli degli ultimi mesi, il tour di addio è ormai una tendenza. Ma potremmo dire anche una nuova categoria merceologica del business ...reggiotv