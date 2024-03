Umberto Tozzi | addio alle scene con tour mondiale | da Baglioni ai Pooh l’ultimo giro d’onore è trendy

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Da Claudio, per citare solo quelli degli ultimi mesi, ildiè ormai una tendenza. Ma potremmo dire anche una nuova categoria merceologica del business musicale. Oggi, da una location iconica come l'Olympia di Parigi, lancia il suo ultimointernazionale di 30 date che toccherà tre continenti, intitolato "L’Ultima Notte Rosa". L’artista torinese celebrerà così il gran finale della sua carriera dopo 50 anni di successi, 2000 concerti e più di 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. “Parigi per me è stato il trampolino di lancio per diventare un artista europeo e poi internazionale. Siccome sono scaramantico, ho pensato di convocarvi qui perché ...