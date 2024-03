Ultime Notizie Roma del 15-03-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Medio Oriente in primo piano respingermi intende la proposta di accordo presentate da Massa e mediatori di Egitto e Qatar definendole irrealistiche le famiglie degli ostaggi rivolta a Tel Aviv è giunto il momento di a casa Oggi il gabinetto di guerra decidere cosa fare le porti italiani Stanno verificando intanto operazioni era per liberare gli ostaggi all’alba sono iniziati gli sconti al mare in diverse città della cisgiordania per accusa gli Stati Uniti di pubblicità del genio cidio azionista a Marzo si appella all’onu biden scrivono responsabile dei massacri a Gaza intanto si sta avvicinando nella Striscia la nave Umanitaria openars con 200 tonnellate di cibo a bordo minuti hanno annunciato di avere consegnato da Max l’equipaggio del ...