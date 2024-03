Ultime Notizie Roma del 15-03-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno esteri in Italia un respingerne mittente la proposta di accordo presentate da Massa e mediatori di Egitto e Qatar definendole irrealistiche le famiglie degli ostaggi rivolta a Tel Aviv è giunto il momento di portarli a casa di gabinetto di guerra decidere cosa fare le parti italiano e stanno verificando intanto operazioni era per liberare gli ostaggi all’alba sono iniziati gli scontri armati in diverse città della cisgiordania Terrana Tusa gli Stati Uniti di complicità nel genio cidio a Marzo si appella all’onu biden scrivono responsabile dei massacri a Gaza intanto si sta avvicinando nella Striscia la nave Umanitaria Open House con 200 tonnellate di cibo a bordo Beauty hanno annunciato di avere consegnato da Max l’equipaggio del Cardo Galaxy leader preso in ostaggio nel Mar Rosso ...