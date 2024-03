Ultime Notizie Roma del 15-03-2024 ore 15 | 10

(Di venerdì 15 marzo 2024)dailynews radiogiornale 15 marzo Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la cronaca è un’apertura sarebbe stato il fumo prodotto da un corto circuito di una stufetta elettrica di aver ucciso questa notte in via Bertocchi periferia ovest di Bologna una 32enne di origine rumena e tu hai tre figli due gemelli maschi di 2 anni e una bambina di sei le verifiche dei Vigili del Fuoco ha corso i primi Sul posto sono solo all’inizio ma la dinamica dell’incidente comincia a delinearsi nell’appartamento al quarto piano non ci sono prodotti vede proprio che ami ma probabilmente un corto circuito intorno all’una di notte ha prodotto una grande quantità di fumo Dunque di monossido di carbonio che avrebbe colto nel sonno i bambini la donna è stata trovata ancora in vita ma sarebbe poi morta intossicata trasferimento all’Ospedale Maggiore di 4 dormivano nella ...

Covid, -26% casi positivi

Cala la diffusione del Covid in Italia, ma aumentano i decessi. Lo testimoniano i dati presenti nel report settimanale diffuso dal ministero della Salute.lapresse

Covid Italia, incidenza in picchiata: ricoveri e intensive ancora in riduzione: In Italia il tasso di incidenza Covid non è mai stato così basso negli ultimi mesi. "L’incidenza nel periodo 7-13 marzo è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana pre ...adnkronos

Ultime Notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: nuova strage fra gli affamati, 21 morti: Ultime Notizie, ultim'ora oggi: nuova strage fra gli affamati causati dalla guerra in Israele, 21 morti e 150 feriti, Ecco tutto i dettagli ...ilsussidiario