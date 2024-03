Ultime Notizie Roma del 15-03-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Bologna donna di 32 anni ha i suoi tre bambini tra i 36 anni sono morti in un incendio divampato nella notte all’interno di un appartamento la madre Stefania Alessandra Mistral soccorso in gravi condizioni è deceduta durante il trasporto verso ospedale il rogo forte causato da un corto circuito provocato da una stufetta elettrica nella camera da letto è scoppiato in via Bertocchi alla periferia della città di Emanuela Orlandi Papa Francesco ricorda che soffriamo ancora tanto per la scomparsa avvenuta più di 40 anni Fabio una nostra cittadina che lei può che aveva 15 anni continuo a pregare per lei per i suoi familiari in particolare la mamma e aggiunge c’è un’inchiesta aperta in Vaticano così che si possa far luce su questa storia ed emerge la verità andiamo rimedi ...