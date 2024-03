Ultime Notizie Roma del 15-03-2024 ore 10 | 10

(Di venerdì 15 marzo 2024)dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo in Oriente un’apertura non ho la strage di Civili durante la consegna di aiuti sarebbe avvenuta Gazza lo denunciam altro secondo cui decine di vittime sono state collocate da bombardamenti Israele esercito in Italia ma però smentito te sarebbe rifiutato una nuova proposta di tregua chiamata presentata Egitto Qatar i 2 paesi che stanno facendo da mediatore il presidente Abu mazen ha incaricato Mohammed Mustafa di formare il diciannovesimo governo cinese Mustafa prende il pozzo di Muhammad Ali è il premier dimissionario gli Stati Uniti hanno pronta una bozza di produzione da presentare al nuovo in per una possibile Prima passo dal reale al virtuale come tramite le recensioni on-line negative e il commerciante non paga è la nuova frontiera del pizzo Napoli denunciata ...

Covid Italia, incidenza in picchiata: ricoveri e intensive ancora in riduzione

In Italia il tasso di incidenza Covid non è mai stato così basso negli ultimi mesi. "L’incidenza nel periodo 7-13 marzo è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana pre ...adnkronos

Ultime Notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: nuova strage fra gli affamati, 21 morti: Ultime Notizie, ultim'ora oggi: nuova strage fra gli affamati causati dalla guerra in Israele, 21 morti e 150 feriti, Ecco tutto i dettagli ...ilsussidiario

Press briefing - Foreign Affairs Council of 18 March 2024: Press briefing ahead of the upcoming Foreign Affairs Council will take place on 15 March 2024 at 14.30. Followed by the technical briefing on the Strategic Compass.consilium.europa.eu