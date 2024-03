Ultime notizie Calcio Estero | Psg | scelto il dopo Mbappé

Press briefing - Foreign Affairs Council of 18 March 2024

Press briefing ahead of the upcoming Foreign Affairs Council will take place on 15 March 2024 at 14.30. Followed by the technical briefing on the Strategic Compass.consilium.europa.eu

Coronavirus: 47 nuovi casi e 11 decessi negli ultimi sette giorni: FIRENZE. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 47 nuovi casi di Covid-19: 34 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test ...ilcittadinoonline

Via libera alla direttiva 'Case green': Dopo il sì dell'Europarlamento, i nuovi standard dovranno essere approvai formalmente dal Consiglio dell'Unione europea.linkedin