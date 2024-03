Ue | Rossi Lega | ' sulle case green direttiva europea da rivedere'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Come al solito, il sottile confine tra buonsenso e follia in Europa è stato valicato nella parte sbagliata. Lasi candida ad essere l'ennesima ecofollia, che rischia di mettere in ginocchio la gran parte degli italiani. Ancora una volta un'impostazione marcatamente integralista di un ideologismo ambientalista discutibile profila all'orizzonte uno scenario che può portare più costi che benefici. Se è vero, infatti, che una maggior sensibilità ai temi ambientali è da considerarsi giusta, è altrettanto vero che ogni scelta in tal senso non dovrebbe mai prescindere dalle ricadute sociali ed economiche conseguenti. L'adesione alle istanze dei cittadini è proprio quel che le indicazioni di Bruxelles hanno sempre trascurato, preferendo invece attenersi a obiettivi di ...