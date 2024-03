(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) - La decisione dei Ventisette, rimarca Palazzo Chigi, "segue a complessi negoziati in cui l'Italia ha svolto un ruolo cruciale fornendo un contributo di primo piano affinché si trovasse il giustoo tra obiettivi ambientali e competitività delle imprese e tra armonizzazione e valorizzazione delle esperienze nazionali di successo. Dopo il decisivo passo di oggi, con l'accordo tra i Ventisette i testi approvati verranno adesso trasmessi al Parlamento europeo e quindi al Consiglio per l'adozione finale". "Il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio accrescerà la sostenibilità del settore - rivendica il governo nella nota -, promuovendo una maggiore riciclabilità degli imballaggi, nonché contribuirà a ridurre alcune barriere al funzionamento del mercato interno, introducendo norme comuni sull'etichettatura e sulla gestione dei rifiuti. Il ...

(Agenzia Vista) Firenze, 13 marzo 2024 "Con l'accordo di oggi noi destiniamo complessivamente alla Regione Toscana risorse del Fondo di Sviluppo e coesione per oltre 683 milioni di euro". Lo ha detto ... (iltempo)

Ue: Meloni, 'se coesi e determinati possiamo spostare equilibri Bruxelles' (2)

(Adnkronos) - La decisione dei Ventisette, rimarca Palazzo Chigi, "segue a complessi negoziati in cui l’Italia ha svolto un ruolo cruciale fornendo un contributo di primo piano affinché si trovasse il ...lanuovasardegna

Governo, Meloni rallenta i piani di Salvini: "Autonomia solo dopo le Europee": Ormai lo scontro tra Meloni e Salvini non è più un segreto, l'ultimo segnale è arrivato l'altro giorno in Senato, quando la Lega ha presentato l'emendamento sul terzo mandato per i governatori, il cos ...affaritaliani

La folle corsa per sbloccare il Ponte sullo Stretto e tentare di far inaugurare a Salvini il cantiere entro le Europee: La politica e per la precisione il governo Meloni e soprattutto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha fissato la data di approvazione del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto nel l ...informazione