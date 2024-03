Ue | Fitto | ‘su imballaggi giusto compromesso | lavoro squadra premia Italia’

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – ?Siamo molto soddisfatti per l’accordo raggiunto oggi a Bruxelles tra i ventisette Ambasciatori degli Stati membri sul Regolamento. Il Presidente Meloni ed il governo si sono impegnati fin dall?inizio affinché la nuova normativa europea rappresentasse unfra la tutela ambientale da un lato e le esigenze del sistema italiano del settore che, come è noto, è all?avanguardia in Europa e nel mondo”. Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele.?Questo risultato è anche il frutto di undisia a livello tecnico, per il quale va ringraziata la nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles, sia istituzionale che ha visto come ...

Economia, nel modenese a febbraio l'inflazione riprende a crescere - SulPanaro | News

MILANO – Inflazione costante allo 0,8% a febbraio, su base annua, nella stima definitiva dell’Istat che conferma quella provvisoria di inizio mese… Leggi ...informazione

Ascoli, 209 beneficiari del fondo per gli affitti: Ascoli.- Sono 209 ad Ascoli, i beneficiari dei 200.000 euro di fondi, tutti di provenienza comunale, per il sostegno agli affitti. In questi giorni saranno liquidate le somme a coloro che possedevano ...cronachemarche

Ascoli Piceno, aiuti per gli affitti: 209 i beneficiari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione: Ascoli Piceno, aiuti per gli affitti: 209 i beneficiari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - picenotime.it - IT ...picenotime