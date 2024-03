Ue | esenzioni | incentivi per agricoltori

(Di venerdì 15 marzo 2024) 19.37 La presidente della Commissione Ue von der Leyen annuncia nuove proposte a favore deglidai controlli e dalle sanzioni legate alla Pac (Politica agricola comune) per le piccole aziende fino a 10 ettari;per il rispetto degli obblighi sui terreni agricoli, previsti per accedere ai fondi Ue. "Gliaffrontano crescenti incertezze causate da eventi geopolitici, come la guerra della Russia contro l'Ucraina. Dobbiamo sostenerli",ha detto von der Leyen.

Polonia, agricoltori bloccano confine con la Slovacchia: garanzie dall'Ue al premier Tusk

Gli agricoltori polacchi protestano al confine con la Slovacchia contro il grano ucraino e gli obblighi posti dal Green Deal. In arrivo esenzioni dalla Commissione Ue: Ursula von der Leyen ha dato gar ...it.euronews

L'Ue lancia esenzioni e incentivi per gli agricoltori: Per gli agricoltori sono in arrivo esenzioni, per le piccole aziende inferiori ai dieci ettari, dai controlli e dalle sanzioni legate alla Pac (Politica agricola comune) e incentivi per il rispetto de ...tgcom24.mediaset

Le regole Ue sulle case green: quali sono le novità E cosa cambia per i proprietari La guida in 7 punti: Entro il 2030, i nuovi edifici dovranno avere emissioni zero, intanto saranno implementati piani nazionali di ristrutturazione per i vecchi edifici e saranno ...tribunatreviso.gelocal