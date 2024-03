Ue | 500milioni per il riarmo | l’Italia riceverà 44 milioni per due industrie

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Commissione Ue ha dato il via libera per lo stanziamento dei 500di euro previsti dalla legge Asap (Atto di supporto alla produzione di munizioni), necessari quindi ad aumentare la produzione di munizioni nell’Unione e rifornire di armamenti l’Ucraina, come riporta Euronews. Un via libera che segue la presentazione del regolamento Asap della L'articolo proviene da Il Difforme.