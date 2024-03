Udinese-Torino | quando Belotti e Ventura stesero i friulani 1-5

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024)è il prossimo appuntamento di Serie A, eccoe la scuderia disorpreso icon un perentorio 1-5 Ultime 48 ore, ultimi preparativi e poi sul manto verde del Bluenergy Stadium, andrà in scena. Non certo la partita di cartello della prossima giornata di Serie A. Atalanta-Fiorentina ed Inter-Napoli raccolgono senz’ombra di dubbio maggior appeal nell’economia del turno 27 del massimo campionato italiano. Ma in ogni caso un crocevia importante per le differenti ambizioni delle due squadre, oltre che un incontro che spesso nelle sue ultime apparizioni ha regalato grande spettacolo e altrettanto divertimento A tal proposito, tra gli incroci di maggior spessore (in termini di interesse ed ...