Ucraina | Silvestri M5S | ' Tajani predica bene e razzola male'

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - “Le parole dicon le quali spera che nessun Paese Nato entri ine mandi i suoi soldati a combattere lì, sono sensate. Ma lo sarebbero ancora di più se il ministro degli Esteri la smettesse di sottomettere gli interessi dell'Italia a quelli di coloro che vogliono continuare con la guerra a oltranza e allontanano ogni ipotesi di tavoli diplomatici. Ormai è più di un anno che il Movimento 5 Stelle chiede di avviare dei veri negoziati di pace inper mettere da parte le politiche belliciste e guerrafondaie.si svegli e agisca in tal senso. Non serve a nullarese poi si”. Lo afferma Francesco, capogruppo M5S alla Camera.

Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – ?Le parole di Tajani con le quali spera che nessun Paese Nato entri in Ucraina e mandi i suoi soldati a combattere lì, sono sensate. Ma lo sarebbero ancora di più se il ... (calcioweb.eu)

Truppe Ue a Kiev, Tajani: “Sarebbe un errore entrare in Ucraina contro la Russia, significa rischiare la terza guerra mondiale” – Video

“I nostri militari sono portatori di pace, noi non siamo in guerra con la Russia“. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona, sottolineando c ...ilfattoquotidiano

Basilicata, Silvestri (M5s): “Labirintite politica di Calenda non è affar nostro”. Piccolotti (Avs): “Se vuole andare a destra problema suo”: Mentre il centrosinistra rischia il caos in Basilicata, tra voci di ritiro poi smentite del candidato Domenico Lacerenza, i flirt di Calenda con il presidente lucano di centrodestra Vito Bardi che cor ...ilfattoquotidiano

Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, a 40 anni dalla scomparsa al via Commissione d’inchiesta: (Adnkronos) – Quarant’anni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana sparita nel nulla il 22 giugno 1983, e di Mirella Gregori, della quale si persero le tracce il 7 maggio dello st ...periodicodaily