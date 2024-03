Ucraina | Scholz e Tusk placano le mire belliciste di Macron

(Di venerdì 15 marzo 2024) Germania, Francia e Polonia “sostengono l’, ma è altrettanto chiaro che non sono in guerra con la Russia”. È quanto ha chiarito il Cancelliere tedesco Olaf, chiudendo a Berlino il vertice del cosiddetto Triangolo di Weimar, a cui hanno anche il presidente francese Emmanuele quello polacco, Donald. Nascerà una coalizione tra gli alleati dell’sulle forniture armi a lungo raggio. Ma non ci sarà un’intervento diretto delle forze europee “Il nostro obiettivo comune – ha chiarito– rimane quello di garantire che l’possa difendersi efficacemente dall’invasione della Russia”. E dunque: “Il nostro sostegno non diminuirà”. Il cancelliere tedesco ha poi annunciato la nascita di una coalizione tra gli alleati di Kiev sulle ...

La linea più dura di tutti, ormai è palese, è quella del presidente francese, Emmanuel Macron . “La Russia non può e non deve vincere questa guerra”, dice in televisione evidenziando la possibilità ... (lanotiziagiornale)

Emmanuel Macron promette guerra per ottenere più sostegno all’ Ucraina . Si è risolto così, almeno per il momento, il passo in avanti del presidente francese che nelle scorse ore era tornato a ... (ilfattoquotidiano)

Ucraina, la Francia invierà truppe Dalle frasi sulla Nato al vertice con Scholz, cosa può succedere

Il presidente è volato oggi a Berlino per incontrare il Cancelliere tedesco Scholz e il primo ministro polacco Donald Tusk (la Polonia è la potenza europea più esposta alla guerra in Ucraina e ha ...ilmessaggero

Macron, 'non provocheremo l'escalation in Ucraina': Francia, Germania e Polonia concordano di "non prendere mai l'iniziativa di un'escalation" in Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa con il cancelliere ...ansa

Macron e Scholz, gemelli diversi. Ma la priorità resta il supporto a Kyiv. Parla Bonomi (Iai): Sono due leader molti diversi Emmanuel Macron e Olaf Scholz, dice a Formiche.net Matteo Bonomi, responsabile di ricerca nel programma Ue, Politiche e Istituzioni dell’Istituto Affari Internazionali, s ...formiche