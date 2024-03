Ucraina | Mosca | 3 bimbi morti in bombardamento Kiev su Donetsk

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tre bambini sonostanotte in undelle forze disulla cittàdi, annessa dalla Russia: lo affermano le autorità locali, citate dall'agenzia Tass. L'attacco ha colpito il quartiere Petrovsky di, specifica il sindaco filorusso Alexey Kulemzin sul suo canale Telegram. "Un ordigno - scrive il funzionario - ha colpito una casa private in via Olkhovskaya provocando un incendio, dopo il barbarodei nazisti ucraini di stanotte. Tre bambini sono stati uccisi nell'attacco: un'adolescente nata nel 2007, una ragazza nata nel 2021 e un ragazzo nato nel 2014".

